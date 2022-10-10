Обстріл Києва: відома кількість загиблих  

Сьогодні столиця була під вогнем ворогів

Загинуло п'ятеро осіб, майже пів сотні травмовано

Уранці 10 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по столиці України. Внаслідок цього загинули п'ятеро людей, поранення отримали 47 осіб. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації та ДСНС.

Шевченківський район. Три влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, п'ятеро осіб загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні обʼєкти інфраструктури. Постраждали три особи.

У Святошинському районі зафіксовано влучання в одноповерхову будівлю, травмовано три особи.

У Голосіївському районі було два влучання в різні критичні обʼєкти інфраструктури. Попередньо постраждала одна особа.

У Деснянському районі сталося влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждала одна особа. Наслідки уточнюються. На всіх місцях та обʼєктах ураження працюють рятувальні служби.

Загалом в Україні внаслідок терористичної атаки загинуло дев'ятеро людей, ще 36 травмовано.

Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Досі відсутнє електропостачання у п'ятьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

«Київводоканал» працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами.

Нагадаємо, про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих.

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.