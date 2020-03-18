Київське метро не працює: як дістатися до роботи наземним транспортом (маршрути)



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Киянам нагадали маршрути наземного транспорту, що дублюють гілки метро

Київський метрополітен призупинив перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв’язку із цим, комунальне підприємство «Київпастранс» нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона гілка метрополітену)

Станція метро «Академмістечко» – станція метро «Лісова»

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50

Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутне таксі № 228

Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена гілка метрополітену)

Станція метро «Червоний хутір» – станція метро «Сирець»

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91

Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18

Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя гілка метрополітену)

Станція метро «Героїв Дніпра» – станція метро «Теремки»

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

Як відомо, Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

З 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.