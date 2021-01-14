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    Забудова охоронної зони Лаври-Софії Київської. Мінкульт не бачить загрози для об'єкту списку ЮНЕСКО?

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    Міністерство культури не буде боротися з самовільною забудовою Лаври-Софії Київської - Забудова охоронної зони Лаври-Софії Київської. Мінкульт не бачить загрози для об'єкту списку ЮНЕСКО?
    Міністерство культури не буде боротися з самовільною забудовою Лаври-Софії Київської

    ЮНЕСКО може виключити Лавру-Софію Київську зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини в зв'язку з незаконним будівництвом лідером партіїї «5.10» Геннадієм Балашовим на її території будинку

    Очолюване Олександром Ткаченком Міністерство культури і інформполітики самоусунулося від проблеми  неконтрольованої забудови охоронної зони Лаври-Софії Київської, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

    Це випливає з заяви заступниці Ткаченка Світлани Фоменко на офіційному сайті міністерства.

    «На сьогоднішній день об'єкту Всесвітньої спадщини «Собор святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» виключення зі списку ЮНЕСКО не загрожує», – йдеться в заяві.

    Таким чином, незважаючи на попередження експертів і Інституту археології НАН про те, що будівництва в охоронній зоні Лаври-Софії Київської ставлять під загрозу її статус як об'єкта світового значення, МКІП відмовилося захищати святиню.

    Нагадаємо: про те, що ЮНЕСКО може виключити Лавру-Софію Київську зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини в зв'язку з незаконним будівництвом лідером партіїї «5.10» Геннадієм Балашовим на її території будинку повідомив екс-нардеп Борислав Береза.

    При цьому відзначимо: в даний час перше відео з розслідуванням Берези про незаконне будівництво Балашова заблоковано – в зв'язку зі скаргою самого Геннадія Балашова.

    Теги: Мінкульт будівництво забудова ЮНЕСКО Борислав Береза Києво-Печерська лавра
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