  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США пригрозили європейським компаніям санкціями за допомогу «Північному потоку-2»

    • Розсилка
    США пригрозили європейським компаніям санкціями за допомогу &laquo;Північному потоку-2&raquo; - США пригрозили європейським компаніям санкціями за допомогу «Північному потоку-2»
    США пригрозили європейським компаніям санкціями за допомогу «Північному потоку-2»

    Американська влада вважає, що «Північний потік-2» не має жодних шансів на реалізацію і запущений не буде

    Держдеп США пригрозив санкціями європейським компаніям, які допомагають Росії в будівництві газопроводу «Північний потік-2».

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

    «Ми намагаємося повідомити компаніям про ризик і закликати їх припинити свою участь, поки не стало надто пізно», - заявив співрозмовник агентства.

    Американська влада вважає, що «Північний потік-2» не має жодних шансів на реалізацію і запущений не буде.

    Високопоставлений представник американського уряду в розмові з агентством DPA висловив думку, що трубопровід «ніколи не буде транспортувати російський газ».

    Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

    У зв'язку з обмеженнями з проекту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

    Як повідомлялося 2 січня, сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

    Нагадаємо, російський корабель-трубоукладач повернувся у зону будівництва «Північного потоку-2».

    Теги: США газ санкції будівництво Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies