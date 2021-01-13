США пригрозили європейським компаніям санкціями за допомогу «Північному потоку-2»

Американська влада вважає, що «Північний потік-2» не має жодних шансів на реалізацію і запущений не буде

Держдеп США пригрозив санкціями європейським компаніям, які допомагають Росії в будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

«Ми намагаємося повідомити компаніям про ризик і закликати їх припинити свою участь, поки не стало надто пізно», - заявив співрозмовник агентства.

Американська влада вважає, що «Північний потік-2» не має жодних шансів на реалізацію і запущений не буде.

Високопоставлений представник американського уряду в розмові з агентством DPA висловив думку, що трубопровід «ніколи не буде транспортувати російський газ».

Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

У зв'язку з обмеженнями з проекту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

Як повідомлялося 2 січня, сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

Нагадаємо, російський корабель-трубоукладач повернувся у зону будівництва «Північного потоку-2».