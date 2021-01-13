Від гріха подалі. Данці вийшли з проєкту «Північний потік-2»

У пресслужбі компанії не коментують інформацію щодо припинення участі у будівництві «Північного потоку-2

Датська інжинірингова компанія Ramboll, що задіяна в будівництві газопроводу «Північний потік-2», відмовилася від участі в проєкті через побоювання санкцій з боку США. Про це повідомляє Politiken.

У пресслужбі компанії не коментують інформацію щодо припинення участі у будівництві «Північного потоку-2».

Також у компанії «Nord Stream-2 AG», оператора проєкту, не назвали причини виходу датської компанії.

Раніше стало відомо, що США мають намір опублікувати список європейських підприємств-союзників проєкту газопроводу 14-15 січня. Всім їм загрожують санкції. Однією з перших, як стверджують ЗМІ, під удар потрапить швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group, якій пророкують роль основного страховика «Північного потоку-2».

Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

У зв'язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

2 січня сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

Американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції.

ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Російська баржа-трубоукладник «Фортуна» за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції з середини січня 2021 року, повідомляло наприкінці грудня Датське морське агентство. Однак в цей же час стало відомо, що «Фортуна» покинула місце проведення робіт.

Також датське енергетичне агентство стверджувало, що прокладку труб в водах країни відновлять 15 січня, але 12 числа трубоукладач «Академік Черський», найбільш ймовірний кандидат на продовження робіт, повернувся в Калінінград.

Як повідомлялося, американці вирахували таємного союзника Росії в Європі у проєкті «Північний потік-2».