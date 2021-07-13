Забудовник не отримував від столичної влади дозволи на роботи на будівлі «Квіти України»

Дозвіл на будівельні роботи в історичному ареалі столиці має надавати Мінкульт

Департамент культурної спадщини Київської міської держадміністрації не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті «Квіти України». Про це заявив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

«Коли забудовник поставив паркан – Департамент видав припис із вимогою про зупинку будь-яких робіт та надання погодженої проєктної документації в установленому порядку», – зазначив він.

Прокопів наголосив, що оскільки цей знаковий об’єкт перебуває в історичному ареалі столиці, погодження та дозвіл на будівельні роботи має надавати Міністерство культури України.

«Крім цього, «Квіти України» знаходяться поруч із двома пам’ятками місцевого значення, і через це питання дотримання режимних норм розглядалося на консультативній раді при Департаменті. Але це лише консультативна рада», – підкреслив заступник голови КМДА.

За словами Прокопіва, предпроєктні пропозиції забудовника Департамент КМДА не погоджував. «Департамент розгляне їх лише після всіх погоджень із Міністерством культури», – додав він.

Як повідомлялося, 12 липня представники забудовника почали демонтувати фасад будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, потрібно негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт знаходиться в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», - сказав Ткаченко.

Соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець зазначив, що забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження Міністерства культури, оскільки будівля знаходиться в історичному ареалі міста.

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.