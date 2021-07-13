Руйнування будівлі «Квіти України». У Кличка нагадали Ткаченку, хто погодив роботи

У проєкті підготовчих робіт, наданому забудовником, відсутній демонтаж фасаду будівлі

Забудовник не міг розпочати роботи в будівлі «Квіти України» без погодження Міністерства культури, оскільки будівля знаходиться в історичному ареалі міста. Це зазначив соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат столичної міськради від «Удару» Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook, озвучуючи позицію щодо ситуації, що склалась навколо будівлі «Квіти України» на вул. Січових Стрільців, 49.

Забудовник заявляє, що у нього є повідомлення про початок будівельних робіт. Білоцерковець оприлюднив відповідний документ.

Забудовник також заявляє, що частиною підготовчих робіт є знесення фасаду будівлі. Але у проєкті підготовчих робіт, наданому забудовником, відсутній демонтаж фасаду будівлі, зазначив Білоцерковець.

«Щодо цього порушення відправлена перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. Упевнений, після перевірки буде складено акт про невідповідність робіт проєкту і подано позов до суду з метою скасувати повідомлення про підготовчі роботи», – сказав він.

Білоцерковець прогнозує, що судовий процес буде довготривалим.

«А все завдяки «супер-реформі», яка вступила в силу в червні 2020 року, в рамках якої було внесено зміни щодо регулювання містобудівної ситуації. Саме після цього відповідальні органи позбавили можливості анулювати повідомлення і декларації на підставі виявлених порушень. Раніше забудовник був змушений звертатися до суду, тепер перевіряючі органи, які реагують на звернення громади, мають самі йти до суду», – зазначив депутат.

Як повідомлялося, 12 липня представники забудовника почали демонтувати фасад будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України», проти якого виступають активісти, потрібно негайно зупинити. Він також звинуватив столичну владу у знищенні історичного Києва. «Зі свого боку, хочу нагадати Віталію Кличку та КМДА, що об'єкт знаходиться в історичному ареалі Києва. Відповідно закликаю столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов та обмежень, а не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно паплюжить місто», - сказав Ткаченко.

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.