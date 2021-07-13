Ткаченко виступив за негайне зупинення демонтажу будівлі «Квіти України»

Ткаченко зазначив, що він солідарний із позицією громадськості, яка проти знесення споруди

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі «Квіти України» у Києві, проти якого виступають активісти, потрібно негайно зупинити. Про це він написав у Facebook.

Ткаченко зазначив, що він солідарний із позицією громадськості, яка проти знесення споруди.

«Хоч забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним», – зазначає міністр.

Додає, що зупинка демонтажу має тривати до розв'язання питання про надання будівлі охоронного статусу, на якому наполягають активісти.

Як повідомлялося, 12 липня представники забудовника почали демонтувати фасад будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 в Києві.

Нещодавно під будівлею «Квіти України» представники забудовника зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад

Як відомо, будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Проєкт обійдеться в 600 млн грн. Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об'єкта. Роботи триватимуть 18-24 місяці. Більшу частину будівлі займуть популярний нині коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.