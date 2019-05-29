У День рослин в Одеському зоопарку висаджували квіти та годували екзотичних тварин
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Майстер-клас, естафети, демонстрація рослин-хижаків, годування тварин - в Одеському зоопарку відбулося свято «День рослин»
Минулої суботи в Одеському зоопарку відбулося свято «День рослин», присвячене дивовижній різноманітності світової флори. Гості свята могли дізнатися багато цікавого про світ рослин і навіть відчути себе справжніми садівниками.
Цього дня для юних натуралістів провели майстер-клас з висадження зелених рослин у горщики, де кожен охочий міг самостійно посадити рослину, отримати рекомендації щодо догляду за нею і забрати саджанець додому.
Для найменших учасників торжества веселі аніматори організували на зеленій галявині ігрову програму. Діти брали участь у різноманітних іграх, конкурсах та естафетах.
Також відвідувачі побували на лекції про рослин-хижаків з їх демонстрацією.
На завершення Дня рослин усі вирушили на показові годування верблюдів і гамадрилів.