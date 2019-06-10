На Співочому полі відкриється виставка квітів у грецькому стилі



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Виставка триватиме з 14 червня до 28 липня

14 червня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відбудеться відкриття виставки квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада», яка триватиме до 28 липня.

КО «Київзеленбуд» запрошує всіх у дивовижний та квітучий світ, натхненний грецькою міфологією, пейзажами та квітами. Мальовничі, творчі та незабутні квіткарії з інсталяціями, що прикрашені безліччю запашних та барвистих квіток, створених районними підприємствами КО «Київзеленбуд», занурять відвідувачів у атмосферу сонячної Греції.

За словами організаторів, особливістю виставки «Квіткова Еллада» є більша кількість квіткових композицій, які цього разу висаджені також і на центральній алеї парку. Також під час виставки відвідувачі зможуть зробити селфі на новому оглядовому майданчику.

На киян та гостей столиці чекають:

150 000 яскравих квітів;

загадки грецької міфології та скульптури богів;

ярмарок квітів та хендмейду;

кінотеатр під відкритим небом;

дитячий парк атракціонів;

смачний пікнік;

розіграш путівки на двох до Греції та ще багато сюрпризів.

Виставка працюватиме із 10:00 до 20:00

Місце проведення: вул. Лаврська, 33