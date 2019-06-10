На Співочому полі відкриється виставка квітів у грецькому стилі
Виставка триватиме з 14 червня до 28 липня
14 червня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відбудеться відкриття виставки квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада», яка триватиме до 28 липня.
КО «Київзеленбуд» запрошує всіх у дивовижний та квітучий світ, натхненний грецькою міфологією, пейзажами та квітами. Мальовничі, творчі та незабутні квіткарії з інсталяціями, що прикрашені безліччю запашних та барвистих квіток, створених районними підприємствами КО «Київзеленбуд», занурять відвідувачів у атмосферу сонячної Греції.
За словами організаторів, особливістю виставки «Квіткова Еллада» є більша кількість квіткових композицій, які цього разу висаджені також і на центральній алеї парку. Також під час виставки відвідувачі зможуть зробити селфі на новому оглядовому майданчику.
На киян та гостей столиці чекають:
- 150 000 яскравих квітів;
- загадки грецької міфології та скульптури богів;
- ярмарок квітів та хендмейду;
- кінотеатр під відкритим небом;
- дитячий парк атракціонів;
- смачний пікнік;
- розіграш путівки на двох до Греції та ще багато сюрпризів.
Виставка працюватиме із 10:00 до 20:00
Місце проведення: вул. Лаврська, 33