Загибель людей біля укриття в Києві: охоронець розповів, чому двері були зачинені

Вадим Мошкін визнав свою провину

Охоронець поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін розповів, чому укриття під час повітряної тривоги вночі 1 червня було зачинене. Під час засідання суду йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Про це повідомляє «Суспільне».

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За словами охоронця, він просто не встиг відчинити укриття після оголошення повітряної тривоги. Мошкін розповів, що до бомбосховища ведуть двоє дверей: у хол поліклініки та безпосередньо до укриття, куди потрібно дістатися повз приміщення.

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Чоловік каже, коли пролунала тривога, він відкрив двері в укриття та пішов далі коридором, аби відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей. Втім, не встиг, «усе трапилось дуже швидко».

«Пролунала сирена, нікого ще поки не було. Я взяв ключі та пішов по коридору, щоб відкрити бомбосховище. Увімкнув світло, відкрив двері в бомбосховище. Почали стукати люди, я пішов відчиняти, але не дійшов. Я дійшов до реєстратури й мене збило з ніг (вибухова хвиля, – ред.)», – розповів Мошкін.

Чоловік визнав свою провину. Керівник поліклініки та його заступник свою провину заперечують: кажуть, саме укриття було відчинене, але вхід до нього розташований всередині поліклініки, яку не відкрив саме охоронець.

Нагадаємо, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним в справі про закрите укриття в поліклініці під час масштабного обстрілу Росії.

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Як відомо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.