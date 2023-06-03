Трагедія біля укриття в Києві. Суд обрав запобіжний захід посадовцям та охоронцю

Охоронцю медзакладу суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним в справі про закрите укриття в поліклініці під час масштабного обстрілу Росії. Про це передає «Суспільне».

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Керівника поліклініки, його заступника та посадовицю районної держадміністрації відправили на цілодобовий домашній арешт.

Охоронцю медзакладу суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу. Чоловік визнав свою вину. За його словами, під час повітряної тривоги він не встиг впустити людей в укриття.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.