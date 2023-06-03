Укриття в Києві: скільки скарг влада отримала за добу

У ніч на 1 червня через зачинене укриття загинули троє людей

Половина з поданих скарг стосується зачинених укриттів

За добу, після запуску в «Києві цифровому» сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, від киян отримано більше тисячі скарг. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«Із них: майже половина на те, що укриття зачинені, чверть – що перебувають у неналежному стані, ще чверть – що поблизу немає укриттів», – зазначає мер.

Кличко повідомляє, що «Київ цифровий» оперативно систематизує інформацію і передасть її вже до кінця цього дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Сьогодні, 3 червня, суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

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