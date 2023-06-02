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Для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету
фото: Суспільне Київ

У додатку «Київ цифровий» можна подати скаргу, якщо укриття зачинене

У додатку «Київ цифровий» з’явилась нова функція. Мапа укриттів тепер автоматично в фоновому режимі завантажує карти. Про це повідомляє преслужба Київської міської державної адміністрації.

Також додали функції скарг, якщо укриття зачинене. Для цього оберіть його на мапі й оберіть пункт «Поскаржитись на укриття».

Ще тепер у застосунку можна буде в офлайн режимі переглянути розділ «Часті питання». Там можна дізнатись графік роботи транспорту, відкриті мости та про життя міста.

Нагадаємо, нещодавно у Києві виник скандал із зачиненим укриттям. Це сталось в Деснянському районі, де внаслідок падіння уламків ракети загинули люди. Вони бігли в укриття, яке виявилось зачиненим.

На трагедію в Деснянському районі відреагував Володимир Зеленський. Він видав наказ протягом 10 днів перевірити всі укриття в Україні.

Раніше Кличко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні  столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів у столиці. Рішення обов’язкове до виконання всім установам і закладам. 

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Теги: Київ укриття КМДА

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