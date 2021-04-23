У Києві фура через три зустрічні смуги вилетіла в кювет (відео)

Фура пробила відбійник і вилетіла з дороги

У ДТП обійшлося без постраждалих

У четвер, 22 квітня, на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.

На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобілі на зустрічній смузі встигли вчасно загальмувати, зіткнення вдалося уникнути. В аварії обійшлося без постраждалих.

Через ДТП частина дороги була перекрита, рух ускладнений.

На місці працювала поліція, яка встановлювала всі обставини ДТП.