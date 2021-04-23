У Києві фура через три зустрічні смуги вилетіла в кювет (відео)
У ДТП обійшлося без постраждалих
У четвер, 22 квітня, на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.
На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Автомобілі на зустрічній смузі встигли вчасно загальмувати, зіткнення вдалося уникнути. В аварії обійшлося без постраждалих.
Через ДТП частина дороги була перекрита, рух ускладнений.
На місці працювала поліція, яка встановлювала всі обставини ДТП.