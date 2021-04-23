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    У Києві фура через три зустрічні смуги вилетіла в кювет (відео)

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    Фура пробила відбійник і вилетіла з дороги - У Києві фура через три зустрічні смуги вилетіла в кювет (відео)
    Фура пробила відбійник і вилетіла з дороги
    Фото: скріншот з відео

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У четвер, 22 квітня, на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.

    На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобілі на зустрічній смузі встигли вчасно загальмувати, зіткнення вдалося уникнути. В аварії обійшлося без постраждалих.

    Через ДТП частина дороги була перекрита, рух ускладнений.

    На місці працювала поліція, яка встановлювала всі обставини ДТП.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій поліція
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