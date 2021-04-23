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    Фуру, яка через три смуги вилетіла в кювет, досі не забрали з місця ДТП (відео)

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    Вантажівка перекриває тротуар і частину смуги руху - Фуру, яка через три смуги вилетіла в кювет, досі не забрали з місця ДТП (відео)
    Вантажівка перекриває тротуар і частину смуги руху
    Фото: скріншот з відео

    Кабіна фури звисає в кюветі

    Станом на ранок п’ятниці, 23 квітня, на проспекті Лобановського досі не прибрали вантажівку, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду в четвер. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Наразі кабіна фури знаходиться в кюветі, а причіп – на тротуарі і перекриває частину смуги дороги.

    На місці немає ні поліції, ні працівників дорожньої служби.


    22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Автомобілі на зустрічній смузі встигли вчасно загальмувати, зіткнення вдалося уникнути. В аварії обійшлося без постраждалих.

    Теги: ДТП Київ вантажівки
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