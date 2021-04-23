Фуру, яка через три смуги вилетіла в кювет, досі не забрали з місця ДТП (відео)

Кабіна фури звисає в кюветі

Станом на ранок п’ятниці, 23 квітня, на проспекті Лобановського досі не прибрали вантажівку, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду в четвер. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Наразі кабіна фури знаходиться в кюветі, а причіп – на тротуарі і перекриває частину смуги дороги.

На місці немає ні поліції, ні працівників дорожньої служби.





22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

Автомобілі на зустрічній смузі встигли вчасно загальмувати, зіткнення вдалося уникнути. В аварії обійшлося без постраждалих.