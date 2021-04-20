У Києві п’яний водій Geely «підрізав» вантажівку і тікав з місця ДТП (відео)

Патрульні затримали втікача, який вчинив ДТП

Днями у Дарницькому районі Києва сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та автомобіля Geely. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій авто Geely здійснив проїзд на заборонний сигнал світлофора, що і стало причиною зіткнення з автомобілем MAN.

Після автопригоди на місці залишилась вантажівка, водій якої викликав патрульних, а автомобіль Geely поїхав з місця, проте не далеко.

Зупинивши втікача, патрульні одразу помітили у чоловіка за кермом явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і результат приладу Драгер — 2,09 проміле.

На 38-річного кермувальника патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

А в ніч на 19 квітня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Audi на смерть збив пішохода.