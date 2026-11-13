Замість льодової арени – офісний центр: поліція викрила земельну оборудку в Києві

Спільники виготовили технічну документацію на ділянку площею майже 0,3 гектара, внісши туди неправдиві дані

У столиці правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам, які намагалися незаконно змінити цільове призначення землі під льодовою ареною «Крижинка» та звести на її місці торговельно-офісний комплекс. До оборудки, за версією слідства, причетні директор комерційної структури та інженер-землевпорядник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, у 2021 році приватна компанія, що займається оптовою торгівлею фармацевтичною продукцією, придбала будівлю критої ковзанки «Крижинка» площею понад 2, 4 тис. кв. м. Проте земельна ділянка під спорудою підприємству у власність чи користування не передавалася.

Щоб збудувати замість спортивного об'єкта торговельно-офісний комплекс, директор товариства залучив інженера-землевпорядника. Спільники виготовили технічну документацію на ділянку площею майже 0,3 гектара, внісши туди неправдиві дані. Зокрема, фігуранти безпідставно вказали підприємство законним землекористувачем і змінили цільове призначення землі – з експлуатації спортивної споруди на будівництво адміністративно-офісних будівель.

Після цього директор погодив підроблений проєкт, а інженер завірив сфальсифіковану документацію електронним підписом і подав її до Державного земельного кадастру.

Таким чином, за даними правоохоронців, учасники схеми намагалися створити документальні підстави для подальшого комерційного використання нерухомості та землі, на якій розташована льодова арена.

За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років фото: Національна поліція України

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення офіційного документа за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підробленого документа. За вчинене правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, петиція із закликом зберегти льодовий стадіон «Крижинка» на лівому березі Києва набрала майже 6,2 тис. необхідних підписів і тепер має бути розглянута Київською міською радою.