Головна Київ Новини
search button user button menu button

Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи
Петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» набрала необхідні голоси за лічені дні
фото: Київська міська рада

Льодовий стадіон «Крижинка» функціонує понад 40 років  і є критично важливою базою для підготовки юних спортсменів

Петиція із закликом зберегти льодовий стадіон «Крижинка» на лівому березі Києва набрала майже 6,2 тис. необхідних підписів і тепер має бути розглянута Київською міською радою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Київради.

Звернення ініціювали мешканці столиці, батьки спортсменів та тренери, які виступили проти ймовірного закриття ковзанки та забудови її ділянки. За їхніми даними, землю під спортивною ареною продали приватному власнику, який планує змінити її цільове призначення.

Автори петиції наголошують, що «Крижинка» функціонує понад 40 років і є критично важливою базою для підготовки юних спортсменів з фігурного катання та хокею. У Києві відчувається гостра нестача льодових арен, особливо для початкового рівня підготовки.

Ключові вимоги петиції:

  • Зберегти роботу льодового стадіону «Крижинка».
  • Перевірити законність зміни цільового призначення землі та відчуження будівлі.
  • Розглянути викуп арени у приватного власника або передачу її у комунальну власність.
  • Заборонити демонтаж ковзанки.
  • Розробити комплексну програму підтримки зимових видів спорту у столиці.
  • Забезпечити спортсменам альтернативні місця для тренувань на час юридичних процедур.

Нагадаємо, петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» та недопущення її закриття та забудови» з'явилася на сайті Київської міської ради 11 грудня. За даними автора петиції, каток планувалося закрити вже 28 грудня.

Теги: Київ стадіон петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від російського удару загинула людина
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
29 листопада, 10:54
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала тридцять хвилин
11 грудня, 01:52
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 18-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
17 листопада, 17:07
Квартира по вул. Зодчих на Борщагівці
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 7 тис. грн (фото)
19 листопада, 15:31
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28
Валентина Гінзбург очолювала Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року
Чиновниця, яка вісім років очолювала медицину Києва, пояснила причини своєї відставки
24 листопада, 17:11
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
8 грудня, 11:04
Двоповерхові автобуси подарував Києву Берлін
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
8 грудня, 11:50

Новини

ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW
ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW
В Ірпінській міській раді проходять обшуки
В Ірпінській міській раді проходять обшуки
У Києві лікарі врятували життя хлопчика, на якого в магазині впала полиця
У Києві лікарі врятували життя хлопчика, на якого в магазині впала полиця
Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи
Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи
Національний палац «Україна» перетвориться на гігантський кінотеатр: деталі
Національний палац «Україна» перетвориться на гігантський кінотеатр: деталі
Підпал поштового відділення у Деснянському районі. Поліція Києва затримала підозрюваного
Підпал поштового відділення у Деснянському районі. Поліція Києва затримала підозрюваного

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua