Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи

Льодовий стадіон «Крижинка» функціонує понад 40 років і є критично важливою базою для підготовки юних спортсменів

Петиція із закликом зберегти льодовий стадіон «Крижинка» на лівому березі Києва набрала майже 6,2 тис. необхідних підписів і тепер має бути розглянута Київською міською радою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Київради.

Звернення ініціювали мешканці столиці, батьки спортсменів та тренери, які виступили проти ймовірного закриття ковзанки та забудови її ділянки. За їхніми даними, землю під спортивною ареною продали приватному власнику, який планує змінити її цільове призначення.

Автори петиції наголошують, що «Крижинка» функціонує понад 40 років і є критично важливою базою для підготовки юних спортсменів з фігурного катання та хокею. У Києві відчувається гостра нестача льодових арен, особливо для початкового рівня підготовки.

Ключові вимоги петиції:

Зберегти роботу льодового стадіону «Крижинка».

Перевірити законність зміни цільового призначення землі та відчуження будівлі.

Розглянути викуп арени у приватного власника або передачу її у комунальну власність.

Заборонити демонтаж ковзанки.

Розробити комплексну програму підтримки зимових видів спорту у столиці.

Забезпечити спортсменам альтернативні місця для тренувань на час юридичних процедур.

Нагадаємо, петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» та недопущення її закриття та забудови» з'явилася на сайті Київської міської ради 11 грудня. За даними автора петиції, каток планувалося закрити вже 28 грудня.