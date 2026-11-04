Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ та область перейшли на екстрені відключення світла

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Київ та область перейшли на екстрені відключення світла
Графіки планових відключень у Києві наразі не діють
колаж: glavcom.ua

За командою «Укренерго» у столиці та Київській області запровадили аварійні обмеження, звичні графіки знеструмлень не діють

У столиці за командою НЕК «Укренерго» продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Наразі скасувати їх не вдається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Екстрені відключення у Києві

У компанії наголосили, що графіки планових відключень у Києві наразі не діють, а аварійні обмеження застосовуються вимушено для стабілізації енергосистеми.

«Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Дякуємо киянам за терпіння та розуміння», – зазначили в ДТЕК.

Екстрені відключення у Київській області

У Київській області сьогодні, 4 листопада, також запровадили екстрені відключення світла. Зранку в частині регіону працювали стабілізаційні графіки. У столиці діють екстрені відключення світла. За даними ДТЕК, станом на 15:30 у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Зранку повідомлялося, що у частині мереж Бучанського та Фастівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.

«Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Розумно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень», — йшлося у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Напередодні у ДТЕК поінформували, що 4 листопада у Київській області діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Відключення світла запланували у всіх чергах.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада. 

Як повідодомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів.  Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними. 

Читайте також:

Теги: енергетика Київ війна відключення Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окремих напрямках частка реактивних дронів сягає 60%
Шахеди стануть ще небезпечніші: Повітряні сили розповіли про плани Росії
6 жовтня, 15:34
Росія порушила перемир'я майже одразу післ яповідомлення про нього
Прем’єр Канади зробив заяву про енергетичне перемир’я після розмов із Трампом і Зеленським
12 жовтня, 10:54
На фестивалі очікуються гучні імена, прем'єрні виступи та ексклюзивні спецпроєкти
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року
9 жовтня, 08:30
За повідомленнями місцевих жителів, під час атаки було чути десятки вибухів
Дрони атакували мегадатацентр «Сбербанку» РФ (фото)
14 жовтня, 08:02
Водночас радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору Румунії
Румунія піднімала винищувачі через три повітряні об’єкти біля кордону
14 жовтня, 10:53
Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована
Удар по приватному підприємству на Волині: загинула людина, є загроза викиду аміаку в повітря
16 жовтня, 11:14
Вінниччина пережила перебої з водою
Росіяни атакували Вінниччину: комунальники відновили подачу води
19 жовтня, 10:37
Графіки відключення світла у Київській області 29 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року
28 жовтня, 19:51

Новини

Унаслідок атаки дрона РФ на Київщині загинула 14-річна школярка Катерина Божко
Унаслідок атаки дрона РФ на Київщині загинула 14-річна школярка Катерина Божко
15 років тюрми з конфіскацією: суд покарав киянина, який зливав окупантам дислокацію ЗСУ
15 років тюрми з конфіскацією: суд покарав киянина, який зливав окупантам дислокацію ЗСУ
Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)
Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)
У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
У Києві восьма від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
У Києві відновлено водопостачання після ворожих обстрілів
У Києві відновлено водопостачання після ворожих обстрілів
Київ та область перейшли на екстрені відключення світла
Київ та область перейшли на екстрені відключення світла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua