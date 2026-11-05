Головна Київ Новини
search button user button menu button

У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку
У київських квартирах фіксують небезпечні перепади напруги
фото: glavcom.ua

Електрик наголошує, що для побутових приладів небезпечна як надто висока, так і надто низька напруга

Після аварійних відключень та стрибків в енергосистемі кияни все частіше фіксують у власних оселях небезпечну напругу – до 270 Вольт замість стандартних 220V. «Главком» запитав столичного електрика Євгенія Ренкаса, чому виникає це явище, які прилади під загрозою та як уберегти майно від псування.

Чому виникають стрибки: «перекос фаз»

За словами фахівця, причиною стрибків напруги є «перекос фаз», що виникає через нерівномірне споживання електроенергії на лінії.

«Нерівномірне навантаження по фазам на лінії працює так: на якій фазі менше навантаження – на тій більша напруга. І навпаки, якщо фаза дуже навантажена, то на ній напруга падає», – розповів Євгеній Ренкас.

Яка техніка під загрозою і що згорить першим

Електрик наголошує, що для побутових приладів небезпечна як надто висока, так і надто низька напруга, причому з різних причин:

  • Висока напруга (до 300V): В увімкнених у розетку приладах через перенапругу вибухають конденсатори, що може призвести навіть до пожежі.
  • Низька напруга (нижче 180V): Цього найбільше бояться холодильники та кондиціонери. За заниженої напруги компресор приладу не може запуститися й просто згоряє.
  • Зарядки та телевізори: Зарядні пристрої для телефонів та сучасні телевізори витриваліші й можуть працювати навіть при 130V, оскільки мають імпульсні блоки живлення. Проте граничні параметри для кожного приладу індивідуальні й вказані на його маркуванні.

Як захистити квартиру та скільки це коштує

Фахівець назвав кілька способів захисту техніки – від безкоштовного ручного до автоматичного:

  • Ручне знеструмлення. Якщо у вашій мережі 270V, а захисних приладів немає – єдиним надійним варіантом є вручну витягнути всі штекери з розеток до стабілізації ситуації.
  • Реле напруги (бюджетний варіант). Пристрій фізично відключає живлення, якщо напруга занадто висока чи занизька, і вмикає його назад після нормалізації.
  • Окреме реле в розетку (під конкретну техніку): в Україні коштує від 600 грн, на AliExpress можна знайти від 300 грн.
  • Загальне реле на всю квартиру (встановлюється у розподільчий щиток): коштує в середньому від 600-800 грн.
  • Стабілізатор напруги. Більш коштовне рішення («по-богатому»), яке не просто відключає мережу, а безперервно вирівнює напругу до безпечних 220V.

Нагадаємо, через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги. «Главком» писав про головні проблеми, які виникають через використання таких приладів.

До слова, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі – щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним для життя і в жодному разі не повинен потрапляти до приміщення.

Теги: Київ відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частково знеструмлений Київ увечері 8 жовтня
Міст Патона пішки: скільки часу потрібно, щоб перетнути Дніпро
9 жовтня, 09:04
У профільному департаменті наголосили: робота шкіл у звичайному, очному режимі можлива виключно за умови дотримання санітарних вимог
Очне навчання під загрозою: названо умову, за якої школи Києва терміново підуть на онлайн
12 жовтня, 15:14
Деталі щодо пошкоджених об'єктів та масштабів руйнувань уточнюються
Ворог атакував Київ балістикою вдруге за ніч
14 жовтня, 05:19
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
16 жовтня, 20:00
Команда торговельного центру офіційно не коментувала наслідки атаки
У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall (відео)
19 жовтня, 09:19
Інформація про постраждалих та деталі щодо наслідків ворожого удару уточнюються
Дрони атакують Київ: є влучання у медзаклад, уламки впали на залізничні колії (оновлено)
20 жовтня, 14:27
В усіх районах столиці електропостачання обмежують за графіками
Київ повернувся до графіків відключень: ситуацію в енергетиці стабілізовано
21 жовтня, 16:46
Пожежа в пансіонаті в селі Софіївська Борщагівка. 2 листопада 2026 року
Пожежа у пансіонаті на Київщині: одна людина загинула, п'ятеро постраждали
2 листопада, 18:25
Рішення про початок опалювального сезону міська влада ухвалила за кілька днів до очікуваного різкого зниження температури
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків столиці ще чекають на тепло
Сьогодні, 12:54

Новини

Ракетний удар по «Охматдиту»: встановлено ще трьох командирів армії РФ, причетних до атаки
Ракетний удар по «Охматдиту»: встановлено ще трьох командирів армії РФ, причетних до атаки
У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку
У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку
Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)
Рух мостом через річку Либідь у Києві буде обмежено до 8 листопада (схема)
Київрада повернула історичну назву міській клінічній лікарні № 18
Київрада повернула історичну назву міській клінічній лікарні № 18
Київ знайшов спосіб забезпечити водопостачання під час блекаутів
Київ знайшов спосіб забезпечити водопостачання під час блекаутів
У Києві п'яту від початку доби повітряна тривога тривала 38 хвилин
У Києві п'яту від початку доби повітряна тривога тривала 38 хвилин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua