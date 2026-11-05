У розетках киян напруга стрибає до 270V: електрик пояснив причини та як врятувати техніку

Електрик наголошує, що для побутових приладів небезпечна як надто висока, так і надто низька напруга

Після аварійних відключень та стрибків в енергосистемі кияни все частіше фіксують у власних оселях небезпечну напругу – до 270 Вольт замість стандартних 220V. «Главком» запитав столичного електрика Євгенія Ренкаса, чому виникає це явище, які прилади під загрозою та як уберегти майно від псування.

Чому виникають стрибки: «перекос фаз»

За словами фахівця, причиною стрибків напруги є «перекос фаз», що виникає через нерівномірне споживання електроенергії на лінії.

«Нерівномірне навантаження по фазам на лінії працює так: на якій фазі менше навантаження – на тій більша напруга. І навпаки, якщо фаза дуже навантажена, то на ній напруга падає», – розповів Євгеній Ренкас.

Яка техніка під загрозою і що згорить першим

Електрик наголошує, що для побутових приладів небезпечна як надто висока, так і надто низька напруга, причому з різних причин:

Висока напруга (до 300V) : В увімкнених у розетку приладах через перенапругу вибухають конденсатори, що може призвести навіть до пожежі.

: В увімкнених у розетку приладах через перенапругу вибухають конденсатори, що може призвести навіть до пожежі. Низька напруга (нижче 180V) : Цього найбільше бояться холодильники та кондиціонери. За заниженої напруги компресор приладу не може запуститися й просто згоряє.

: Цього найбільше бояться холодильники та кондиціонери. За заниженої напруги компресор приладу не може запуститися й просто згоряє. Зарядки та телевізори: Зарядні пристрої для телефонів та сучасні телевізори витриваліші й можуть працювати навіть при 130V, оскільки мають імпульсні блоки живлення. Проте граничні параметри для кожного приладу індивідуальні й вказані на його маркуванні.

Як захистити квартиру та скільки це коштує

Фахівець назвав кілька способів захисту техніки – від безкоштовного ручного до автоматичного:

Ручне знеструмлення. Якщо у вашій мережі 270V, а захисних приладів немає – єдиним надійним варіантом є вручну витягнути всі штекери з розеток до стабілізації ситуації.

Якщо у вашій мережі 270V, а захисних приладів немає – єдиним надійним варіантом є вручну витягнути всі штекери з розеток до стабілізації ситуації. Реле напруги (бюджетний варіант) . Пристрій фізично відключає живлення, якщо напруга занадто висока чи занизька, і вмикає його назад після нормалізації.

. Пристрій фізично відключає живлення, якщо напруга занадто висока чи занизька, і вмикає його назад після нормалізації. Окреме реле в розетку (під конкретну техніку): в Україні коштує від 600 грн, на AliExpress можна знайти від 300 грн.

(під конкретну техніку): в Україні коштує від 600 грн, на AliExpress можна знайти від 300 грн. Загальне реле на всю квартиру (встановлюється у розподільчий щиток): коштує в середньому від 600-800 грн.

(встановлюється у розподільчий щиток): коштує в середньому від 600-800 грн. Стабілізатор напруги. Більш коштовне рішення («по-богатому»), яке не просто відключає мережу, а безперервно вирівнює напругу до безпечних 220V.

Нагадаємо, через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги. «Главком» писав про головні проблеми, які виникають через використання таких приладів.

До слова, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.У ДСНС вкотре наголосили, що генератор можна встановлювати тільки на відкритому повітрі – щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є смертельно небезпечним для життя і в жодному разі не повинен потрапляти до приміщення.