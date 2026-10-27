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Росія пошкодила парк із відомою алеєю сакур у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія пошкодила парк із відомою алеєю сакур у Києві (фото)
Пошкодження парку Кіото у Києві
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Алея сакур у парку «Кіото» має довжину майже кілометр

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждав парк «Кіото», який є одним із улюблених місць відпочинку киян. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком»

Парк «Кіото» – місце, з яким у багатьох мешканців міста пов’язані теплі спогади. Сюди традиційно приходять відпочивати родинами, а щовесни — милуватися знаменитою алеєю квітучих сакур. Тепер ця зелена зона також зазнала руйнувань через війну.

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждав парк «Кіото»
Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждав парк «Кіото»
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

За даними Департаменту, внаслідок обстрілу в парку знищено три тополі та 20 кущів жимолості, пошкоджено будинок садівника, а також вирвано інформаційний знак.

Усі пошкодження вже зафіксували у відповідному акті, а зібрану інформацію передали профільним службам для подальшої ліквідації наслідків та відновлення території.

Знищені дерева у парку «Кіото»
Знищені дерева у парку «Кіото»
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА
Пошкоджені кущі у парку «Кіото»
Пошкоджені кущі у парку «Кіото»
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА
Фахівці прибирають у парку після ворожої атаки
Фахівці прибирають у парку після ворожої атаки
Вирваний інформаційний знак
Вирваний інформаційний знак
фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Фахівці зазначають, що міські служби продовжують піклуватися про зелені зони Києва та повертати їх до життя після обстрілів. Наприклад, нещодавно у парку «Партизанська слава» висадили 120 нових сосен на заміну деревам, знищеним ворожою атакою.

Алея сакур у парку «Кіото» має довжину майже кілометр
Алея сакур у парку «Кіото» має довжину майже кілометр
фото: Йорг Дрешер/Facebook
Парк «Кіото» створили понад пів століття тому на знак дружби між Києвом і японським містом Кіото. За ці роки він став важливою частиною зеленого простору столиці та символічним місцем зустрічей для багатьох поколінь киян.  Розташований у Деснянському районі міста Києва. Простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: Київ рослини обстріл місто балістичні ракети

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