Росія пошкодила парк із відомою алеєю сакур у Києві (фото)

Алея сакур у парку «Кіото» має довжину майже кілометр

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждав парк «Кіото», який є одним із улюблених місць відпочинку киян. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком»

Парк «Кіото» – місце, з яким у багатьох мешканців міста пов’язані теплі спогади. Сюди традиційно приходять відпочивати родинами, а щовесни — милуватися знаменитою алеєю квітучих сакур. Тепер ця зелена зона також зазнала руйнувань через війну.

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждав парк «Кіото» фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

За даними Департаменту, внаслідок обстрілу в парку знищено три тополі та 20 кущів жимолості, пошкоджено будинок садівника, а також вирвано інформаційний знак.

Усі пошкодження вже зафіксували у відповідному акті, а зібрану інформацію передали профільним службам для подальшої ліквідації наслідків та відновлення території.

Знищені дерева у парку «Кіото» фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Пошкоджені кущі у парку «Кіото» фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Фахівці прибирають у парку після ворожої атаки

Вирваний інформаційний знак фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Фахівці зазначають, що міські служби продовжують піклуватися про зелені зони Києва та повертати їх до життя після обстрілів. Наприклад, нещодавно у парку «Партизанська слава» висадили 120 нових сосен на заміну деревам, знищеним ворожою атакою.

Алея сакур у парку «Кіото» має довжину майже кілометр фото: Йорг Дрешер/Facebook

Парк «Кіото» створили понад пів століття тому на знак дружби між Києвом і японським містом Кіото. За ці роки він став важливою частиною зеленого простору столиці та символічним місцем зустрічей для багатьох поколінь киян. Розташований у Деснянському районі міста Києва. Простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.