Кличко після виклику до Ради зробив заяву про тиск

Віталій Кличко: Люди обрали мене, і я працюю

За словами очільника столиці, закиди на адресу міської влади цілеспрямовано поширюють ресурси, пов'язані з центральною владою

Міський голова Києва Віталій Кличко, якого депутати викликали до Верховної Ради 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.Про що повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка.

За словами очільника столиці, закиди на адресу міської влади цілеспрямовано поширюють ресурси, пов'язані з центральною владою.

«Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які розповсюджують ресурси, пов'язані з центральною владою. Місцеве самоврядування намагаються знищити – і не тільки в Києві,– усуваючи голів громад за надуманими причинами», – наголосив міський голова.

Кличко також підкреслив, що продовжує виконувати свої обов'язки.

«Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога», – наголосив мер Києва.

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Нагадаємо, 13 жовтня народні депутати проголосували за виклик Віталія Кличка на засідання Верховної Ради у середу, 14 жовтня. Пропозицію підтримав 151 нардеп.

Як повідомлялося, 8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.