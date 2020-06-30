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    Запасайтесь водою! 1 липня у столиці будуть відключення (адреси)

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    Киянам радять заздалегідь запастися водою - Запасайтесь водою! 1 липня у столиці будуть відключення (адреси)
    Киянам радять заздалегідь запастися водою

    Київводоканал проводить плановий ремонт

    Київводоканал попередив про планові відключення водопостачання 1 липня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    1 липня з 9:30 до 2 липня 8:00

    • вул. Ревуцького, 40, 42В,
    • пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36А

    1 липня з 9:00 до 19:00

    • вул. Кирилівська, 99

    1 липня з 10:00 до 21:00

    • вул. Предславинська, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26А
    • вул. Лабораторна, 8
    • вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Як повідомлялося, 30 червня через пошкодження на мережі холодного водопостачання відсутня вода у будинках на двох вулицях Києва.

    30 червня на автомобільній парковці біля супермаркету «Новус» на Дружби народів утворився гейзер.

    Київ вода Київводоканал ремонт
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