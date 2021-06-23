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    Запасайтесь водою! Киян попередили про відключення у четвер (адреси)

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    Частина киян залишаться без води у спекотні дні - Запасайтесь водою! Киян попередили про відключення у четвер (адреси)
    Частина киян залишаться без води у спекотні дні
    Фото з відкритих джерел

    У четвер планові відключення водопостачання на чотирьох вулицях Києва

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у четвер, 24 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    з 20:00 23 червня до 22:00 24 червня:

    • вул. Бобринецька, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50;
    • вул. Путивлівська, 49, 51, 55, 55/1.

    24 червня з 08:45 до 14:00:

    • вул. Мікешина, 4, 4А;
    • пров. Гроденський, 7А/1.

    Крім того, через аварійні пошкодження 23 червня станом 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Лаврська, 9
    • вул. Панаса Мирного, 5, 8, 10
    • вул. Джона Маккейна, 30
    • вул. Волоська, 6/14Б
    • вул. Теремківська, 9
    • вул. Новоукраїнська, 5
    • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24Г, 24В
    • вул. Челябінська, 7В
    • вул. Якуба Коласа, 25
    • вул. Радісна, 1-14
    • вул. Кишинівська, 8
    • вул. Олексіївська, 22Б

    «Дякуємо за порозуміння та приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», – додали в «Київводоканалі».

    Як повідомлялося, 22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.

    Теги: Київ вода Київводоканал водопостачання
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    Запасайтесь водою! Киян попередили про відключення у четвер (адреси)