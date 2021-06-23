Запасайтесь водою! Киян попередили про відключення у четвер (адреси)

Частина киян залишаться без води у спекотні дні

У четвер планові відключення водопостачання на чотирьох вулицях Києва

«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у четвер, 24 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

з 20:00 23 червня до 22:00 24 червня:

вул. Бобринецька, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50;

вул. Путивлівська, 49, 51, 55, 55/1.

24 червня з 08:45 до 14:00:

вул. Мікешина, 4, 4А;

пров. Гроденський, 7А/1.

Крім того, через аварійні пошкодження 23 червня станом 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Лаврська, 9

вул. Панаса Мирного, 5, 8, 10

вул. Джона Маккейна, 30

вул. Волоська, 6/14Б

вул. Теремківська, 9

вул. Новоукраїнська, 5

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24Г, 24В

вул. Челябінська, 7В

вул. Якуба Коласа, 25

вул. Радісна, 1-14

вул. Кишинівська, 8

вул. Олексіївська, 22Б

«Дякуємо за порозуміння та приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», – додали в «Київводоканалі».

Як повідомлялося, 22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.