Запасайтесь водою! Киян попередили про відключення у четвер (адреси)
У четвер планові відключення водопостачання на чотирьох вулицях Києва
«Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у четвер, 24 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
з 20:00 23 червня до 22:00 24 червня:
- вул. Бобринецька, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50;
- вул. Путивлівська, 49, 51, 55, 55/1.
24 червня з 08:45 до 14:00:
- вул. Мікешина, 4, 4А;
- пров. Гроденський, 7А/1.
Крім того, через аварійні пошкодження 23 червня станом 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Лаврська, 9
- вул. Панаса Мирного, 5, 8, 10
- вул. Джона Маккейна, 30
- вул. Волоська, 6/14Б
- вул. Теремківська, 9
- вул. Новоукраїнська, 5
- вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24Г, 24В
- вул. Челябінська, 7В
- вул. Якуба Коласа, 25
- вул. Радісна, 1-14
- вул. Кишинівська, 8
- вул. Олексіївська, 22Б
«Дякуємо за порозуміння та приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності», – додали в «Київводоканалі».
Як повідомлялося, 22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.