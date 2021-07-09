У «Борисполі» зупинено масштабну контрабанду з ОАЕ (фото)

На території вантажного терміналу вилучено значну партію брендових електронних товарів і 28 ящиків кальянного тютюну

Правоохоронці виявили та припинили протиправну схему ухилення від сплати обов’язкових митних платежів в зоні діяльності митного посту «Бориспіль», а також переміщення із приховуванням від митного контролю підакцизних товарів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочинна схема полягала у доставці товарів з Об’єднаних Арабських Еміратів до аеропорту «Бориспіль» через країни Європейського союзу під виглядом інших товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо номенклатури товару та її вартості під час проходження митних формальностей.

За результатами проведеного обшуку та території вантажного терміналу вилучено значну партію брендових електронних товарів, кількість яких наразі встановлюється, а також 28 ящиків кальянного тютюну, який являється підакцизним товаром.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати обов’язкових митних платежів під час здійснення імпорту товарів через митний кордон України, а також перевезення підакцизних товарів із приховуванням від митного контролю (ч. 2 ст. 201 та ч. 2 ст. 364 КК України).

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві, слідчим управлінням Головного управління СБУ у Києві та Київській області, за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБ України.

Нагадаємо, 1 липня у столичному аеропорту «Бориспіль» під час оформлення рейсу Стамбул–Київ прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та київськими митниками провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили коштовне каміння. Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.