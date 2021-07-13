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    Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)

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    Серед тварів, які планувалось завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів, фітнес-браслети - Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)
    Серед тварів, які планувалось завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів, фітнес-браслети
    Фото: Київська міська прокуратура

    В організації незаконної оборудки підозрюються службові особи митниці

    Київська міська прокуратура спільно з Державним бюро розслідувань у ході розслідування кримінального провадження за фактом зловживань з боку службових осіб митниці викрили спробу ввезення до України великої партії високоліквідних товарів та запобігли завданню державі мільйонних збитків внаслідок несплати митних платежів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Так, 12 липня в межах кримінального провадження правоохоронцями проведено обшуки на митному пості «Бориспіль» Київської митниці, у ході яких вилучено близько 3 тонн елітних товарів, які планувалось завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів, зокрема брендове взуття та одяг, годинники, мобільні телефони, відеореєстратори, комп’ютерні комплектуючі, телевізійні приставки тощо.

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    Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)
    Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)
    Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)
    Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)

    Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, та розмір завданих збитків. Перевіряється причетність до організації незаконної оборудки службових осіб митниці.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовими особами митниці своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди прекурсорів до України через Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зловмисники ввозили «товар» для виробництва наркотиків із однієї з арабських країн. Вартість вилученої партії становить майже 4 млн грн за цінами «чорного ринку».

    Теги: митниця прокуратура Київ Аеропорт Бориспіль Державне бюро розслідувань
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    Правоохоронці вилучили в «Борисполі» 3 тонни нелегальних елітних товарів (фото)