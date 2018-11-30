Запуск першого рейсу експреса Київ - «Бориспіль» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експрес відправився у перший рейс з Києва до аеропорту Фото: скріншот відео

Керівництво держави бере участь у запуску потягу

Сьогодні, 30 листопада, відправляється в перший рейс швидкісний експрес Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Участь у цій події беруть президент України Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман, в.о. гендиректора «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Вони прибули на Центральний залізничний вокзал Києва для запуску першого рейсу потягу.

Як повідомлялося, залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України функціонуватиме в режимі 24/7.

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розмішені на конкорсі над 14-ю колією. Також поруч збудовані дві зали очікування для пасажирів цього експресу. Зала підвищеного комфорту облаштована кондиціонерами, тут встановлені сучасні телевізори, LED-освітлення, Wi-Fi. Зал очікування облаштований комфортними сидіннями, розетками для підзарядки мобільних пристроїв, також організована спеціальна зона для дітей. Вхід до зали буде здійснюватися за наявності квитків на поїзд.

Для придбання квитка за готівковий розрахунок будуть організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах.

Назву для швидкісного експресу було обрано шляхом відкритого голосування. Найбільше голосів отримала назва Kyiv Boryspil Express.

На маршруті працюватиме 4 рейкові автобуси виробництва Pesa Bydgoszcz SA. Вони були модернізовані власними силами Укрзалізниці в локомотивному депо «Гречани». Зокрема, проведено ремонт основних вузлів рейкових автобусів, дизельних двигунів, систем опалення, вакуумних туалетів, модернізовано системи радіозв’язку та системи сповіщення пасажирів, оновлено інтер’єр кабіни машиніста, інформаційні табло, а також оновлено в корпоративному стилі інтер’єр та екстер’єр цього рухомого складу. Поїзди вміщають по 120 пасажирів, також облаштовано зони для перевезення багажу – для цього встановлені спеціальні стійкі.

Важливо, що платформи та рухомий склад на цій швидкісній лінії експлуатуватимуться з урахуванням усіх вимог безбар’єрного простору.

Також на цьому маршруті вперше на залізниці буде реалізована нова технологія оплати проїзду. Зокрема, на Центральному вокзалі в Києві та в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» буде встановлено спеціальні термінали для продажу квитків за безготівкові кошти. Також пасажири можуть розрахуватися за проїзд безпосередньо в поїздах за технологією, що вже вдало опрацьована в Київському метрополітені спільно з Ощадним банком України. Після тестування безконтактних систем оплати на поїздах до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» ця технологія буде розширена на інші поїзди – приміські та далекого сполучення.

Вартість проїзду становитиме 80 грн.

Також на базі залізничного експресу до аеропорту «Бориспіль» планується вперше впровадити єдиний квиток на різні види транспорту. Наприклад, клієнт зможе купити один квиток, що діятиме в поїзді, експресі та літаку.

Графік курсування поїзда складався таким чином, щоб поїзд міг конкурувати з іншими видами транспорту та враховував пікові навантаження МА «Бориспіль».