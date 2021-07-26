Затримання ґвалтівника в Києві: поліція повідомила подробиці (фото, відео)

Протягом доби оперативники розшукали ґвалтівника

Столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Подільського управління поліції звернулась 40-річна місцева мешканка, яка повідомила, що невідомий чоловік зґвалтував її та забрав гроші. Для встановлення обставин події на виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я та кінологи зі службовими собаками.

Поліцейські з’ясували, що потерпіла поверталась додому через парк на вулиці Вишгородській, де до неї підійшов невідомий чоловік і почав розмову.

«Поки жінка намагалася уникнути спілкування, зловмисник дістав ніж і, погрожуючи ним, накинувся на неї, після чого забрав гроші і втік. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та виявили у нього ніж, яким він погрожував, та гроші заявниці. Речові докази направили на експертизу, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 22-річний уродженець Хмельницької області», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Києва Віктор Нечитайло.

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та слідчими подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше у соцмережі з'явилась інформація, що в Києві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у спробі зґвалтування та розбійному нападі на працівницю комунального підприємства «Київпастранс»