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    Затримано адвоката, який пропонував прокурору хабар у $30 тис.

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    Адвокат пропонував працівнику прокуратури 30 тис. доларів - Затримано адвоката, який пропонував прокурору хабар у $30 тис.
    Адвокат пропонував працівнику прокуратури 30 тис. доларів
    Фото: Прокуратура Києва

    Адвоката затримано у прокуратурі Києва

    У четвер, 29 листопада, у приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час надання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів працівнику прокуратури. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання», - йдеться у повідомленні.

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    Адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після надання неправомірної вигоди прокурору.

    Операція з викриття та затримання зловмисника тривала понад місяць та проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП у Києві за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції України.

    На даний час готуються матеріали для оголошення адвокату про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі).

    На місці події тривають слідчі дії.

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