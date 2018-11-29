Затримано адвоката, який пропонував прокурору хабар у $30 тис.
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Адвоката затримано у прокуратурі Києва
У четвер, 29 листопада, у приміщенні столичної прокуратури затримано адвоката під час надання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів працівнику прокуратури. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
«Зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання», - йдеться у повідомленні.
Адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після надання неправомірної вигоди прокурору.
Операція з викриття та затримання зловмисника тривала понад місяць та проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП у Києві за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції України.
На даний час готуються матеріали для оголошення адвокату про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі).
На місці події тривають слідчі дії.