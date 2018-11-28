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    Посадовець поліції Києва щомісяця привласнював премії підлеглих

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    Посадовця було затримано у службовому кабінеті відразу після отримання ним чергового &laquo;траншу&raquo; від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень - Посадовець поліції Києва щомісяця привласнював премії підлеглих
    Посадовця було затримано у службовому кабінеті відразу після отримання ним чергового «траншу» від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень
    Фото: Прокуратура Києва

    Командир батальйону супроводження столичної поліції щомісяця нараховував підлеглим підвищені премії з вимогою повернення йому особисто 75% від суми

    У середу, 28 листопада, прокуратурою Києва спільно зі столичним управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України затримано посадовця поліції міста, який зловживаючи службовим становищем привласнював премії підлеглих поліцейських. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, 40-річний командир батальйону супроводження ГУ Нацполіції України в Києві щомісяця нараховував поліцейським підвищені премії з вимогою повернення йому особисто 75% від виплаченої премії, що складало близько 1 тис. гривень з кожного працівника.

    За результатами спільної спецоперації, проведеної за сприяння керівництва Головного управління поліції в Києві, зазначеного посадовця було затримано у службовому кабінеті відразу після отримання ним чергового «траншу» від підлеглих у сумі 18 тисяч гривень.

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    Посадовець поліції Києва щомісяця привласнював премії підлеглих
    Посадовець поліції Києва щомісяця привласнював премії підлеглих
    Посадовець поліції Києва щомісяця привласнював премії підлеглих
    Посадовець поліції Києва щомісяця привласнював премії підлеглих
    Фото: Прокуратура Києва

    В межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) КК України, перевіряється причетність посадовця до інших аналогічних фактів корупційної діяльності.

    Наразі командир батальйону затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

    Готуються матеріали для оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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