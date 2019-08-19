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    Взято під арешт підозрюваного у вбивстві і розчленуванні жінки на Русанівці

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    На місці виявлення тіла жінки працювали правоохоронці - Взято під арешт підозрюваного у вбивстві і розчленуванні жінки на Русанівці
    На місці виявлення тіла жінки працювали правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Чоловіка заарештовано на два місяці без права внесення застави

    Судом відносно 38-річного підозрюваного у вбивстві жінки у Дніпровському районні столиці застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Як з’ясувалося, напередодні жінка разом із підозрюваним перебувала в його квартирі. Між ними виникла сварка, під час якої зловмисник наніс жінці смертельне ножове поранення в голову. Надалі з метою приховати злочин чоловік розчленував тіло жінки, склав у пакети та втопив у Русанівському каналі», - розповіли в прокуратурі.

    Правоохоронці встановили, що загиблою є місцева жителька, 1984 року народження. За два дні до жахливої трагедії мати загиблої повідомила про її зникнення.

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    У помешканні підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази.

    Затриманому чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

    Слідчі дії тривають.

    Як повідомлялося, 16 серпня в Русанівському каналі виловили розчленоване тіло вбитої жінки. 

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