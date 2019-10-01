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    Затримано зловмисника, який систематично «мінував» Оболонський райсуд

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    Через повідомлення про мінування&nbsp;було зірвано більш ніж 100 судових засідань Оболонського райсуду - Затримано зловмисника, який систематично «мінував» Оболонський райсуд
    Через повідомлення про мінування було зірвано більш ніж 100 судових засідань Оболонського райсуду

    Підозрюваний здійснив щонайменше 4 неправдивих повідомлення про замінування Оболонського райсуду

    Київською місцевою прокуратурою №5 спільно зі Службою безпеки України та столичною поліцією розкрито низку завідомо неправдивих повідомлень про замінування Оболонського районного суду Києва.

    Установлено, що упродовж поточного року до правоохоронних органів столиці надійшло сім неправдивих повідомлень про замінування Оболонського райсуду, за наслідками яких було зірвано більш ніж 100 судових засідань. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника, який, згідно з даними судової фоноскопічної експертизи, здійснив щонайменше 4 неправдивих повідомлення про замінування Оболонського районного суду.

    Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, відносно якого Оболонським районним судом Києва проводиться розгляд обвинувального акту. Таким чином підозрюваний намагався відтягнути призначення покарання.

    На цей час чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 259 КК України. Зловмисник перебуває під вартою.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, на початку вересня Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

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