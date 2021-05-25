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    Псують усе на своєму шляху. В Києві камери зафіксували малолітніх вандалів (відео)

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    Камери відеонагляду зафіксували малолітніх порушників - Псують усе на своєму шляху. В Києві камери зафіксували малолітніх вандалів (відео)
    Камери відеонагляду зафіксували малолітніх порушників
    Фото: скріншот з відео

    Малолітні графітчики псують будівлі та інше міське майно

    Столичний Поділ потерпає від малолітніх графітчиків, які обмальовують все, що трапляється на їхньому шляху.

    У п'ятницю, 21 травня, стався черговий такий акт вандалізму, що викликав масу обурення, повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    «Двоє початківців Пікассо вирішили обмалювати все, що бачили на своєму шляху на вулиці Покровській. У тому числі і будівля готелю», – йдеться в дописі із відео, на якому зафіксовані малолітні порушники.

    Хлопці почувалися настільки безкарно, що малювали близько 20 години, коли ще на вулиці світло і безліч людей навколо.

    Усіх небайдужих просять допомогти встановити особи «молодих художників», щоб провести з ними роз’яснювальну роботу.

    Як повідомлялося, нещодавно невідомі спаплюжили стіни підземного переходу на Європейській площі, на яких розміщено арт-об’єкт, присвячений політичним в’язням окупованого Криму

    Теги: Київ діти вандалізм благоустрій майно
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    Псують усе на своєму шляху. В Києві камери зафіксували малолітніх вандалів (відео)