Псують усе на своєму шляху. В Києві камери зафіксували малолітніх вандалів (відео)

Малолітні графітчики псують будівлі та інше міське майно

Столичний Поділ потерпає від малолітніх графітчиків, які обмальовують все, що трапляється на їхньому шляху.

У п'ятницю, 21 травня, стався черговий такий акт вандалізму, що викликав масу обурення, повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

«Двоє початківців Пікассо вирішили обмалювати все, що бачили на своєму шляху на вулиці Покровській. У тому числі і будівля готелю», – йдеться в дописі із відео, на якому зафіксовані малолітні порушники.

Хлопці почувалися настільки безкарно, що малювали близько 20 години, коли ще на вулиці світло і безліч людей навколо.

Усіх небайдужих просять допомогти встановити особи «молодих художників», щоб провести з ними роз’яснювальну роботу.

Як повідомлялося, нещодавно невідомі спаплюжили стіни підземного переходу на Європейській площі, на яких розміщено арт-об’єкт, присвячений політичним в’язням окупованого Криму