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    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)

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    В автівки побиті вікна, а на даху лежить голова корови - Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)
    В автівки побиті вікна, а на даху лежить голова корови
    Фото: Київ оперативний/Telegram

    Причини влаштованого погрому наразі невідомі

    На вулиці Каховській у Дніпровському районі Києва невідомі розтрощили автомобіль Toyota Rav4, що стояв на парковці. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «На Каховській, 56 хтось добряче познущався з припаркованого автомобіля Toyota Rav4 – побили вікна, прокололи колеса, ще й голову корови на дах поклали», – йдеться в повідомленні.

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    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)
    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)
    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)
    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)
    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)

    Як повідомлялося, восени 2020 року в Голосіївському районі Києва невідомі вирішили помститися водієві за нахабне паркування. Інцидент на мікрорайоні «Теремки-1». Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання: невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.

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    Теги: Київ вандалізм автомобіль парковка
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    Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)