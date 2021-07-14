Розтрощили й поклали голову корови: в Києві невідомі брутально познущались над автівкою (фото)

Причини влаштованого погрому наразі невідомі

На вулиці Каховській у Дніпровському районі Києва невідомі розтрощили автомобіль Toyota Rav4, що стояв на парковці. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«На Каховській, 56 хтось добряче познущався з припаркованого автомобіля Toyota Rav4 – побили вікна, прокололи колеса, ще й голову корови на дах поклали», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, восени 2020 року в Голосіївському районі Києва невідомі вирішили помститися водієві за нахабне паркування. Інцидент на мікрорайоні «Теремки-1». Там водій припаркував автомобіль на газоні, у зв'язку з чим отримав покарання: невідомі за таку нахабність зняли з автівки всі чотири колеса.