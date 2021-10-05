Завод, що отруює киян: влада вирішила, що робити з відходами «Радикала»

Обсяг ртутьвмісних відходів, які мають бути вилучені та вивезені з території ВАТ «Радикал», становить близько 200 тис. тонн

Столична влада напрацювала пропозиції для вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів на заводі «Радикал» у рамках відповідної державної програми. Одним із найвірогідніших варіантів захоронення небезпечних відходів розглядається 10-кілометрова зона відчуження Чорнобильської АЕС. Оскільки єдине в Україні спеціалізоване підприємство, що здійснює переробку ртутьвмісних відходів, опинилось у зоні АТО на окупованій території окремих районів Донецької області. Про це йшлося сьогодні під час брифінгу представників Київської міської державної адміністрації.

Як повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, державне підприємство «Радикал» розпочало роботу понад 60 років тому.

«У 1994 році підприємство було приватизоване. У липні 1996 року його зупинили. Зупинка виробництва відбулась із грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства: регламентні роботи проведені не були і залишки хімічних речовин не вивезли. На сьогодні обсяг ртутьвмісних відходів, які мають бути вилучені та вивезені з території ВАТ «Радикал», становить близько 200 тис. тонн. Пари ртуті дуже отруйні та здатні завдати серйозної шкоди здоров’ю людей», – сказав Ткачук.

У період 2012–2015 років столичною владою розроблено техніко-економічне обґрунтування демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал»; вивезені за межі України та знешкоджені 4,4 тонни небезпечних відходів хлорвмісних пестицидів; вивезені за межі України на утилізацію 292,84 тонни хлорорганічних та неідентифікованих сполук.

Усвідомлюючи масштаби та рівень загрози від перебування такої кількості радіоактивних відходів на території Києва, міська влада передбачила в бюджеті міста кошти на здійснення низки заходів щодо очищення заводу, зокрема, на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук та заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал».

Однак у 2020 році Антимонопольний комітет України своїм рішенням заборонив Управлінню екології та природних ресурсів КМДА фінансувати заходи на території заводу.

«Попри те, що завод ніколи не мав статусу комунального підприємства, місто не може ігнорувати кричущу ситуацію, яка загрожує здоров’ю киян. Поблизу знаходяться торговельні центри й офіси, тобто це все місця, де постійно перебувають люди. Хоча вже у 2000-х роках ліквідатор підприємства здійснив продаж приміщень заводу під офіси й торгові точки, санація території так і не була проведена. Ми залучили міжнародних фахівців до вирішення цієї проблеми. Київські фахівці у складі української делегації відвідали Великобританію – як одну з країн, де працюють підприємства, що мають практичний досвід утилізації такого виду відходів у промислових обсягах. Британські фахівці також були запрошені у столицю для огляду території заводу. У 2019 році проведено робочі наради представників Управління екології та природних ресурсів КМДА з фахівцями Environmental Resources Management (ERM) – Управління ресурсами навколишнього середовища у м. Лондон та компанії із виробництва засобів транспортування та пакування небезпечних відходів», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, фахівці зарубіжних організацій опрацювали найбільш доцільний механізм процесу пакування та вивезення небезпечних відходів із врахуванням інфраструктурних можливостей міста та області, а також методики та технології очищення.

«Міська влада звернулася до уряду задля спільного вирішення утилізації ртуті, і ми отримали відповідь, яка дозволяє нам рухатися далі. На нинішньому етапі є доручення прем’єр-міністра України щодо створення державної програми переробки небезпечних відходів у зоні відчуження та безумовного відселення людей. Ідеться не просто про вивезення та складування, а про забезпечення належної переробки всіх залишків відходів 4 класу, тобто цивілізований підхід без шкоди для Чорнобильської зони відчуження. Місто має технічне рішення, що вже напрацьовано та базується на міжнародному фактичному досвіді, і ми готові до активної роботи», – наголосив Пантелеєв

Завод «Радикал» розташований поруч зі станцією метро «Лісова». Це – закинуте підприємство, яке виробляло хімічну продукцію на весь СРСР. У 1990-ті роки через байдужість керівництва підприємства стався розлив ртуті. Вже десятки років лівобережні райони столиці під загрозою. Отруєння ртуттю провокує численні хвороби.