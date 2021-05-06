  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці ДТП працювали правоохоронці та лікарі швидкої допомоги - Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)
    На місці ДТП працювали правоохоронці та лікарі швидкої допомоги
    Фото: Варта Голосієва

    Потерпілий пішохід втратив багато крові

    У ніч на 6 травня на Столичному шосе в Києві громадянин помітив на узбіччі дороги тіло чоловіка та викликав поліцію. До прибуття лікарів правоохоронці надали чоловіку першу домедичну допомогу, оскільки потерпілий втратив багато крові. Лікарі ж терміново госпіталізували чоловіка до 17 лікарні. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Виявилось, що чоловік похилого віку йшов вздовж дороги та був збитий автівкою, водій якої з місця події втік.

    На місце ДТП прибули родичі потерпілого, які повідомили, що збитий чоловік поїхав до Києва, але потім зник і перестав виходити на зв’язок.

    Правоохоронці виявили на місці ДТП дзеркало від авто. Вони по коду на дзеркалі встановили, до якого автомобіля воно підходить, та, порівнявши з камерами встановили, що це - Renault Logan білого кольору, номерні знаки AA4996OC. Зараз його розшукують правоохоронці.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)
    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)
    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)
    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)
    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)
    Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)

    Як повідомлялося, 4 травня на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies