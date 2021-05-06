Збив чоловіка й покинув на узбіччі. В Києві поліція розшукує білий Renault (фото, відео)

Потерпілий пішохід втратив багато крові

У ніч на 6 травня на Столичному шосе в Києві громадянин помітив на узбіччі дороги тіло чоловіка та викликав поліцію. До прибуття лікарів правоохоронці надали чоловіку першу домедичну допомогу, оскільки потерпілий втратив багато крові. Лікарі ж терміново госпіталізували чоловіка до 17 лікарні. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Виявилось, що чоловік похилого віку йшов вздовж дороги та був збитий автівкою, водій якої з місця події втік.

На місце ДТП прибули родичі потерпілого, які повідомили, що збитий чоловік поїхав до Києва, але потім зник і перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці виявили на місці ДТП дзеркало від авто. Вони по коду на дзеркалі встановили, до якого автомобіля воно підходить, та, порівнявши з камерами встановили, що це - Renault Logan білого кольору, номерні знаки AA4996OC. Зараз його розшукують правоохоронці.

Як повідомлялося, 4 травня на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.