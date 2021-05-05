Під Києвом підліток на автівці в’їхав у паркан і втік (фото)

Близько двох годин знадобилось бориспільським патрульним, щоб виявити авто та порушника

У вівторок, 4 травня, близько 19 години на вулиці Маяковського в Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про неї до поліції повідомив 58-річний чоловік.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, на місці виклику інспектори зустрілись із заявником. Чоловік розповів, що годиною раніше почув різкий звук двигуна, а після нього звук зіткнення. Вийшовши з двору та обійшовши будинок, чоловік помітив пошкодження паркана. У сусідів був запис автопригоди на відео.

Екіпаж оглядав прилеглу територію у пошуках втікача. Також всі патрульні отримали орієнтування на автомобіль ВАЗ 2101 білого кольору з ознаками дорожньо-транспортної пригоди.

За дві години патрульні помітили подібне авто на вулиці Київський Шлях. Інспектори встановили, що за кермом був 17-річний хлопець, який, не маючи посвідчення водія та поліса обов'язково страхування, здійснив наїзд на паркан та втік з місця автопригоди.

Охоронці порядку склали на хлопця протокол за ч. 1 ст. 126 (Керування водієм без відповідних документів з собою), ч. 2 ст. 126 (Керування водієм, який не має права керування таким транспортним засобом), ст. 122-4 (Залишення водієм місця ДТП) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 4 травня на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.