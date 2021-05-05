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    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)

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    Хлопець тікав від поліції на&nbsp;каршерінговому автомобілі - Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)
    Хлопець тікав від поліції на каршерінговому автомобілі
    Фото: Варта Голосієва

    Патрульні знайшли у водія наркотичні речовини

    У ніч на 5 травня молодик після святкування свого дня народження тікав від патрульних, які намагалися його зупинити через порушення ПДР. Перегони почалися у центрі Києва, а завершилися майже під Обуховом. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Після святкування молодик на ім'я Владислав взяв каршерінговий автомобіль Volkswagen, постійно порушував ПДР, чим привернув увагу патрульних.

    Поліцейські подали йому сигнал про зупинку, але той лише збільшив швидкість руху.

    Перегони завершилися незначним ДТП із автівкою патрульних.

    В автомобілі разом із Владиславом перебувала 17-річна дівчина.

    Під час поверхневого огляду патрульні знайшли у молодика наркотичні речовини.

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    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)
    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)
    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)
    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)
    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)
    Водій «під кайфом» влаштував перегони з поліцією від Києва до Обухова (фото)

    До слова, 4 травня користувачі соцмережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як патрульні поліцейські по-хамськи, використовуючи нецензурну лексику, спілкуються з водієм.

    А днями столичні патрульні зупинили автомобіль футболіста аматорської команди Spectrum Talisman. Чоловік прямо перед патрульними порушив правила ПДР і мав ознаки сп'яніння.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль алкогольне сп'яніння
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