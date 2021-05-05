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    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)

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    Водій Hyundai порушив ПДР, що призвело до ДТП - У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
    Водій Hyundai порушив ПДР, що призвело до ДТП
    Фото: Київ оперативний

    У салоні однієї з автівок було двоє дітей

    У вівторок, 4 травня, на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, водій Hyundai служби таксі Uber пішов на розворот, не надавши перевагу у русі автомобілю Honda, який від удару із таксистом відлетів у Lada.

    Із місця аварії було госпіталізовано жінку, яку була на задньому сидінні Lada.

    У момент аварії у Honda перебувало двоє восьмирічних дівчат, які не зазнали травм.

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    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
    У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)

    Через ДТП на дорозі утворився величезний затор.

    Теги: таксі ДТП Київ водій Uber автомобіль
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