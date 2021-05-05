У Києві таксист влаштував потрійну ДТП із потерпілими (фото)
У салоні однієї з автівок було двоє дітей
У вівторок, 4 травня, на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередньою інформацією, водій Hyundai служби таксі Uber пішов на розворот, не надавши перевагу у русі автомобілю Honda, який від удару із таксистом відлетів у Lada.
Із місця аварії було госпіталізовано жінку, яку була на задньому сидінні Lada.
У момент аварії у Honda перебувало двоє восьмирічних дівчат, які не зазнали травм.
Через ДТП на дорозі утворився величезний затор.