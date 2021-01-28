На Київщині поліцейські вилучили в молодика наркотики та гранатомети (фото)

Під час обшуку правоохоронці виявили два гранатомети РПГ-22 і РПГ-26

Правоохоронці шукали в чоловіка наркотики, а знайшли ще й боєприпаси

До правоохоронців надійшла інформація, що житель міста Узин зберігає за місцем проживання наркотики, тому працівники Білоцерківського районного управління завітали до нього з санкціонованим обшуком.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення обшуку у 35-річного жителя Узина поліцейські виявили та вилучили майже 6 кг канабісу, який зловмисник зберігав по всьому будинку в різних ємкостях, навіть у ванній.

Але справжньою знахідкою для правоохоронців стали два гранатомети РПГ-22 і РПГ-26.

Слідчі поліції направили зброю та наркотики для проведення відповідних експертиз, за результатами яких діям чоловіка буде надана відповідна правова кваліфікація.

За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.