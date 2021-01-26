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    На вулиці в Білій Церкві патрульні затримали чоловіка з боєприпасами (фото)

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    Правоохоронці виявили у громадянина паперовий згорток з патронами - На вулиці в Білій Церкві патрульні затримали чоловіка з боєприпасами (фото)
    Правоохоронці виявили у громадянина паперовий згорток з патронами
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Чоловік заявив правоохоронцям, що знайшов патрони

    Білоцерківські патрульні взводу тактико-оперативного реагування затримали 40-річного чоловіка з патронами. Інцидент трапився вчора, 25 січня, близько опівночі.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, на вулиці Січневий Прорив у Білій Церкві поліцейські помітили підозрілу особу. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

    Під час перевірки у громадянина виявили паперовий згорток з патронами калібром 5.45. Чоловік пояснив, що знайшов ці боєприпаси.

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    На вулиці в Білій Церкві патрульні затримали чоловіка з боєприпасами (фото)
    На вулиці в Білій Церкві патрульні затримали чоловіка з боєприпасами (фото)

    Патрульні затримали чоловіка та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.

    Слідчі вилучили патрони і відправили їх на експертизу.

    Як повідомлялося, 10 січня у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив гранати.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина боєприпаси
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