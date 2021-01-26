На вулиці в Білій Церкві патрульні затримали чоловіка з боєприпасами (фото)

Правоохоронці виявили у громадянина паперовий згорток з патронами

Чоловік заявив правоохоронцям, що знайшов патрони

Білоцерківські патрульні взводу тактико-оперативного реагування затримали 40-річного чоловіка з патронами. Інцидент трапився вчора, 25 січня, близько опівночі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, на вулиці Січневий Прорив у Білій Церкві поліцейські помітили підозрілу особу. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

Під час перевірки у громадянина виявили паперовий згорток з патронами калібром 5.45. Чоловік пояснив, що знайшов ці боєприпаси.

Патрульні затримали чоловіка та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.

Слідчі вилучили патрони і відправили їх на експертизу.

Як повідомлялося, 10 січня у Білій Церкві біля сміттєвого бака одного з житлових будинків чоловік виявив гранати.