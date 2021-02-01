Рада до кінця тижня розгляне закон про зброю

Закон про зброю в Україні намагаються ухвалити останні років 20, але питання легалізації зброї надто чутливе і дискусійне

Закон про зброю в Україні намагаються ухвалити останні років 20, але питання легалізації зброї надто чутливе і дискусійне

Законопроєкт передбачає запровадження Єдиного державного реєстру цивільної зброї

Верховна Рада розгляне закон про обіг зброї в Україні. Про це розповів на брифінгу голова парламенту Дмитро Разумков.

«Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений у стіни Верховної Ради. Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій, які уже фактично лунають і від громадськості, і від народних депутатів», - зазначив він.

Комітет Ради рекомендує ухвалити закон про обіг зброї в Україні.

Законопроєкт встановлює наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматична вогнепальна зброя;

В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С - короткоствольна вогнепальна зброя;

D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, запроваджується посвідчення власника зброї у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї запроваджується технічний паспорт у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які не мають медичних протипоказань, а також не мають судимості та не притягалися до адміністративної відповідальності за низкою статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також документ запроваджує обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення та курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Документом також визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї, а також встановлюються загальні засади спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Одним з основних аргументів прибічників ухвалення закону про зброю є той факт, що в Україні багато нелегальної зброї, яку можна законодавчо вилучити чи узаконити. Найбільша кількість нелегальної зброї потрапила на територію країни під час бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках. Точна кількість нелегальної зброї нікому невідома. Ніхто не зізнається, що має незаконну зброю. За різними даними соцопитувань, громадських організацій, приблизними підрахунками силовиків ця цифра коливається в межах від 400 тис. до 5 мільйонів одиниць.

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