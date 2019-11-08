Жахлива ДТП на Окружній у Києві: бетономішалка зім’яла легковик (відео)
Водійка легкового автомобіля померла на місці ДТП
Сьогодні, 8 листопада, на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася смертельна ДТП.
Тут лоб в лоб зіткнулися бетономішалка і кросовер, за кермом якого була дівчина.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Від удару передня частина легкового автомобіля повністю зім’ята.
Водійка померла миттєво.
На місці працюють рятувальники і поліція. Виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясує обставини ДТП і винуватця.
Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.
4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.
5 листопада вранці на вулиці Академіка Заболотного водій вантажівки пробив відбійник та вилетів з дороги.