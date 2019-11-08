Жахлива ДТП на Окружній у Києві: бетономішалка зім’яла легковик (відео)



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Від зіткнення з вантажівкою передня частина легкового автомобіля повністю зім’ята Фото: скріншот відео

Водійка легкового автомобіля померла на місці ДТП

Сьогодні, 8 листопада, на вулиці Академіка Заболотного в Києві сталася смертельна ДТП.

Тут лоб в лоб зіткнулися бетономішалка і кросовер, за кермом якого була дівчина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Від удару передня частина легкового автомобіля повністю зім’ята.

Водійка померла миттєво.

На місці працюють рятувальники і поліція. Виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясує обставини ДТП і винуватця.

Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.

4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.