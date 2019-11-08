П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)



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Патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння Фото: Патрульна поліція Києва

Водій, рухаючись заднім ходом, пошкодив паркан закладу швидкого харчування

У четвер, 7 листопада, близько 19-ї години на парковці швидкого харчування на вулиці Вишгородській у Києві сталася ДТП, яку вчинив водій вантажівки.

В результаті ДТП було ускладнено дорожній рух. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Прибувши за викликом, патрульні виявили вантажівку Renault та 31-річного водія. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували пройти огляд за допомогою Драгеру. Результат — 2.73 проміле.

Також співробітники закладу повідомили, що водій, рухаючись заднім ходом, пошкодив їхній паркан.

На водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп'яніння) та ст.124 (Вчинення ДТП без потерпілих) КУпАП.