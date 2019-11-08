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    П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)

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    Патрульні виявили у водія&nbsp;явні ознаки алкогольного сп'яніння - П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)
    Патрульні виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій, рухаючись заднім ходом, пошкодив паркан закладу швидкого харчування

    У четвер, 7 листопада, близько 19-ї години на парковці швидкого харчування на вулиці Вишгородській у Києві сталася ДТП, яку вчинив водій вантажівки.

    В результаті ДТП було ускладнено дорожній рух. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Прибувши за викликом, патрульні виявили вантажівку Renault та 31-річного водія. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували пройти огляд за допомогою Драгеру. Результат — 2.73 проміле.

    Також співробітники закладу повідомили, що водій, рухаючись заднім ходом, пошкодив їхній паркан.

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    П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)
    П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)
    П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)
    П’яний водій вантажівки влаштував ДТП на парковці у Києві (фото)

    На водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп'яніння) та ст.124 (Вчинення ДТП без потерпілих) КУпАП.

    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій алкогольне сп'яніння
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