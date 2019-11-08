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    У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)

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    Автомобіль занесло на мокрій дорозі - У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)
    Автомобіль занесло на мокрій дорозі
    Фото: Інформатор

    На момент аварії в салоні таксі не було пасажирів

    У п'ятницю, 8 листопада, на проспекті Степана Бандери в Києві сталася аварія за участю автомобіля Hyundai Accent служби таксі Bolt.

    ДТП сталася близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Hyundai, він рухався з дозволеною швидкістю по проспекту Степана Бандери з боку Куренівки. Перед ним їхав автомобіль, який різко загальмував. Чоловік за кермом Accent, щоб не влетіти в нього, також загальмував, але на мокрій дорозі його занесло. Машина вилетіла з дороги, знесла близько 15 метрів залізної огорожі і зупинилася на боці.

    В результаті ДТП ніхто не постраждав. На момент аварії в салоні таксі не було пасажирів, а водій був пристебнутий. Також від травм чоловіка вберегли подушки безпеки, які вчасно спрацювали.

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    У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)
    У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)
    У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)
    У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)
    У Києві автомобіль таксі зніс 15 метрів огорожі і перекинувся (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі події встановить слідство.

    Як повідомлялося, на Оболоні в Києві на пішохідному переході збили жінку. Інцидент стався на вулиці Йорданській з вини водія Subaru.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
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