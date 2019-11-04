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    На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)

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    В результаті ДТП є кілька жертв - На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)
    В результаті ДТП є кілька жертв
    Фото: dtp.kiev.ua

    Смертельна ДТП сталася за участі двох автомобілів

    Сьогодні, 4 листопада, на Кільцевій дорозі у Києві сталася ДТП зі смертельними наслідками.

    Неподалік повороту на вул. Стеценка зіткнулися два автомобілі.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, в результаті ДТП важкі травми отримали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя.

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    На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві сталася жахлива ДТП: тіла розкидані по дорозі (фото, відео)

    Водночас «Київ оперативний» повідомляє, що за попередньою інформацією, внаслідок аварії загинуло три особи.

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    Деталі цієї жахливої події встановлюються.

    На місці працюють всі екстрені служби.

    Нагадаємо, 3 листопада у Києві сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.

    Національна поліція України трагедія ДТП Київ смерть автомобіль
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