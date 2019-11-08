У Києві збили жінку на пішохідному переході
Постраждалу госпіталізували з можливим переломом ноги
На Оболоні в Києві на пішохідному переході збили жінку. Інцидент стався на вулиці Йорданській з вини водія Subaru.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
На місці події працювала бригада швидкої допомоги, яка госпіталізувала потерпілу. Є підозра на те, що жінка зламала ногу.
Деталі аварії наразі встановлюються.
Як повідомлялося, ввечері 6 листопада на вул. Братиславськійу Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху.