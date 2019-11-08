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    У Києві збили жінку на пішохідному переході

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    У Києві збили жінку на пішохідному переході

    Постраждалу госпіталізували з можливим переломом ноги

    На Оболоні в Києві на пішохідному переході збили жінку. Інцидент стався на вулиці Йорданській з вини водія Subaru.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    На місці події працювала бригада швидкої допомоги, яка госпіталізувала потерпілу. Є підозра на те, що жінка зламала ногу.

    Деталі аварії наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, ввечері 6 листопада на вул. Братиславськійу Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху.

    ДТП Київ аварія жінка
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