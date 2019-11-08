У Києві збили жінку на пішохідному переході



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Постраждалу госпіталізували з можливим переломом ноги

На Оболоні в Києві на пішохідному переході збили жінку. Інцидент стався на вулиці Йорданській з вини водія Subaru.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

На місці події працювала бригада швидкої допомоги, яка госпіталізувала потерпілу. Є підозра на те, що жінка зламала ногу.

Деталі аварії наразі встановлюються.

Як повідомлялося, ввечері 6 листопада на вул. Братиславськійу Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху.