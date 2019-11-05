На Окружній в Києві фура пробила відбійник і вилетіла з дороги (відео)
Вирішується питання, як витягти вантажівку із кювету
Сьогодні, 5 листопада, вранці на вулиці Академіка Заболотного у Києві сталася ДТП за участі вантажного автомобіля.
Майже на шляхопроводі, неподалік від ТРЦ Art Mall водій вантажівки пробив відбійник та вилетів з дороги. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На місці працюють кілька нарядів патрульної поліції.
Вирішується питання, як повернути вантажівку на дорогу.
Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.
Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.
Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.