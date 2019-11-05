На Окружній в Києві фура пробила відбійник і вилетіла з дороги (відео)



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На місці працюють два наряди патрульної поліції Фото: скріншот відео

Вирішується питання, як витягти вантажівку із кювету

Сьогодні, 5 листопада, вранці на вулиці Академіка Заболотного у Києві сталася ДТП за участі вантажного автомобіля.

Майже на шляхопроводі, неподалік від ТРЦ Art Mall водій вантажівки пробив відбійник та вилетів з дороги. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місці працюють кілька нарядів патрульної поліції.

Вирішується питання, як повернути вантажівку на дорогу.

Як повідомлялося, 3 листопада на вулиці Заболотного сталася моторошна ДТП. Авто розірвало на частини разом з пасажирами.

Нагадаємо, 4 листопада на Кільцевій дорозі у Києві сталася жахлива ДТП зі смертельними наслідками.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.