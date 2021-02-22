Житло для ошуканих інвесторів «Еліта-Центру». У столичної влади є новий план

Житло для постраждалих від афери інвесторів можуть врахувати в проекті Генплану столиці

Одним із кроків для ефективного врегулювання питання виділення житла постраждалим від «Еліта-Центру» інвесторам може бути врахування будівництва в Генеральному плані Києва. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп за підсумками чергової наради.

«Раніше ми вже передбачили механізм із надання частини житла постраждалим у житлових будинках, що зводяться за кошти великих інвесторів через тендери КП «Київське інвестиційне агентство». Тепер же наше завдання – знайти нові потенційні ділянки для зведення нових таких об’єктів», – зазначив він.

За словами Непопа, КО «Інститут генерального плану» під час наради повідомив, що є можливість врахувати в проекті Генерального плану Києва два квартали загальною площею 27,25 га в районі вулиці Милославської як житлово-громадської забудови. Це дозволить запропонувати інвесторам новий майданчик для будівництва житлових будинків та об’єктів обслуговування з виділенням частини житла постраждалим від «Еліта-Центру». За даною земельною ділянкою вже надано графічні матеріали.

«Вирішення питань постраждалих від діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» перебуває на постійному контролі міської влади. Всі рішення ми ухвалюємо у співпраці з ошуканими інвесторами», – підкреслив Непоп.

Нагадаємо, 9 лютого під стінами Київської міської держадміністрації відбувся мирний мітинг інвесторів, ошуканих групою будівельних компаній «Еліта-Центр».

Непоп повідомляв, що протягом останніх років отримали квартири 267 ошуканих інвесторів. Ще 1263 потерпілих необхідно забезпечити житлом.

Будівництво продовжується у провулку Платонівському та на вулиці Лук’янівській, де відповідно 10,6% та 9,4% площі передбачені для передачі постраждалим від «Еліта-Центр». На вулиці Милославській, де інвестор зобов’язався надати 7% площі, ведеться робота з опорядження будинків та прибудинкової території. Загалом за даними об’єктами, які будуть введені в експлуатацію в IV кварталі 2021 року, вже укладено попередні договори на передачу 63 квартир ошуканим інвесторам.